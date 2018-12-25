أبو الغيط: هجوم طرابلس يشير إلى محاولات لإطالة أمد الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 05:03 مساء
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس.

وأعرب أبو الغيط، في بيان، عن «تعازيه لليبيا حكومة وشعبًا»، متمنيًا أن «يلهم عائلات الضحايا الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين».

وأشار السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إلى أن «هذه العملية (النكراء) تأتي لتؤكد من جديد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتورع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء».

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وأضاف أنّ «هناك من يسعى لعرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإطالة أمد الأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد على المستويين الدولي والإقليمي لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلال كامل الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، والحفاظ على وحدة الأرض الليبية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة».

وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى»، وهو ثالث عمل إرهابي يستهدف مؤسسات سيادية حيوية في طرابلس هذا العام.

وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، بـ«ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

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