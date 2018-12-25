«خارجية الموقتة» تدين الهجوم الإرهابي على مقر الوزارة في طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 04:58 مساء
مبنى وزارة الخاجرية في طرابلس الذي استهدف بهجوم إرهابي. (الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في البيضاء شرق البلاد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة في بيان «إن هذا العمل الإرهابي الجبان يأتي في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل المصالحة الوطنية ولمِّ شمل الليبين لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية».

وعبّـرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة عن تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى «مع تجديد الإدانة والاستنكار لهذا العمل الإرهابي».

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وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، بلغت ثلاثة قتلى و21 جريحًا، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني إن انتحاريين هاجموا مقر الوزارة صباح اليوم ما أدى إلى وقوع رماية بالرصاص داخل المبنى قبل حدوث التفجير، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني قوله «إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارًا بمركبات ومبانٍ ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث».

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