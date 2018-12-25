غسان سلامة: الإرهاب لن يُثني الليبيين عن بناء الدولة ونبذ العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 04:36 مساء
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: «تستنكر البعثة بأشد عبارات الاستنكار العمل الإرهابي (الجبان)، الذي طال مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، ونجم عنه وقوع عدد من الضحايا». 

وأكد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنّ الإرهاب «لن ينال من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف»، مشددًا على عدم قبول «المساس بأي مؤسسة رسمية، لاسيّما من الجماعات الإرهابية وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذٍ ومسرح لإجرامهم الأعمى»، مؤكدًا أن مثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداءً على جميع الليبيين.

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وأشار البيان إلى أنّ سلامة أجرى اتصالات بالمسؤولين للتنديد بالعمل الإرهابي وحثّهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات العامة، لافتًا إلى أنّ البعثة تتابع مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور، وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات الهجوم.

وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى»، وهو ثالث عمل إرهابي يستهدف مؤسسات سيادية حيوية في طرابلس هذا العام.

وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، بـ«ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

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