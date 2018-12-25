«صحة الوفاق» 3 قتلى و21 جريحًا حصيلة الهجوم على مقر وزارة الخارجية

سيارات الإسعاف عند مبنى وزارة الخارجية بعد الهجوم الإهرابي. (الإنترنمت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، بلغت ثلاثة قتلى و21 جريحًا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مستشفى معيتيقة استقبل جثمان قتيلين من الضحايا بينما استقبل مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) جثمان قتيل واحدًا من الضحايا.

وأضافت الوزارة أن مستشفى معيتيقة استقبل 9 جرحى ومصلحة الفتح ثمانية جرحى ومستشفى طرابلس الجامعي استقبل ثلاثة جرحى آخرين جراء الهجوم الذي لقي إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني إن انتحاريين هاجموا مقر الوزارة صباح اليوم ما أدى إلى وقوع رماية بالرصاص داخل المبنى قبل حدوث التفجير، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني قوله «إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارًا بمركبات ومبانٍ ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث».