«صحة الوفاق» 3 قتلى و21 جريحًا حصيلة الهجوم على مقر وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 04:26 مساء
سيارات الإسعاف عند مبنى وزارة الخارجية بعد الهجوم الإهرابي. (الإنترنمت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، بلغت ثلاثة قتلى و21 جريحًا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مستشفى معيتيقة استقبل جثمان قتيلين من الضحايا بينما استقبل مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا) جثمان قتيل واحدًا من الضحايا.

وأضافت الوزارة أن مستشفى معيتيقة استقبل 9 جرحى ومصلحة الفتح ثمانية جرحى ومستشفى طرابلس الجامعي استقبل ثلاثة جرحى آخرين جراء الهجوم الذي لقي إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني إن انتحاريين هاجموا مقر الوزارة صباح اليوم ما أدى إلى وقوع رماية بالرصاص داخل المبنى قبل حدوث التفجير، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني قوله «إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارًا بمركبات ومبانٍ ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا