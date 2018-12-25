باشاغا: الترتيبات الأمنية بحاجة إلى ترتيبات أخرى

وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا (الإنترنت)

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن الترتيبات الأمنية التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لم تطبق حتى الآن، وما زالت تنتظر ترتيبات أخرى لتفعيلها، موضحًا أن الجهات المسؤولة عن تنفيذها تحتج بالمشاكل المالية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء لتوضيح ملابسات الاعتداء على وزارة الخارجية، اعترف باشاغا بوجود ضعف وخلل أمني في العاصمة، قائلاً: «سنشكل لجانًا للتغلب على هذا القصور الأمني الموجود الآن».

وفيما وصف باشاغا استهداف مقر وزارة الخارجية، بـ«الهجوم الإرهابي»، والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد، أوضح أن جمع الأدلة والتحقيقات ما تزال جارية.

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وحذر قائلاً: «ما لم نستطع تأمين الدولة فالليبيون وليبيا في خطر»، مضيفًا أن الانقسام والصراع الذي تشهده البلاد الآن تجد فيه التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش» بيئة خصبة لاستغلالها والانتشار بأهدافها الإجرامية.

وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.