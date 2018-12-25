باشاغا: سنعقد اجتماعًا أمنيًا اليوم لمواجهة الفوضى «الخارجة عن سيطرتنا»

فتحي باشاغا

أكد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا أن اجتماعًا سيعقد اليوم الثلاثاء لوضع خطة لمواجهة الفوضى الأمنية التي وصفها بـ«الخارجة عن سيطرتنا».

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن هذه الفوضى الأمنية «مسؤولية كل الليبيين وليس مسؤولية وزير الداخلية وحده أو أي من الجهات الأمنية الأخرى»، مشيرًا إلى أنه تولى وزارة الداخلية قبل شهرين التي قال «إن إمكاناتها منعدمة، فمخازنها صفر والآليات بها صفر والسلاح صفر».

ومع ذلك، قال باشاغا «إن عزيمتنا لن تحبط وسنواصل الحفاظ على بلادنا بما أوتينا من إمكانات»، مشيرًا إلى ما تمتلكه الوزارة والجهات الأمنية من موارد بشرية «تملك الكفاءة والرغبة والعزيمة» على التصدي للإرهاب.

وأعلن باشاغا عن تشكيل إدارة للأجهزة الأمنية، تختص بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب.

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وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.