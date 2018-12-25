«غلوبال بلاتس»: الضبابية السياسية في ليبيا تؤثر سلبًا على نمو قطاع النفط في 2019

حقل الشرارة النفطي

قال تقرير لموقع «غلوبال بلاتس» الأميركي إنه رغم تعافي الإنتاج النفطي في ليبيا ووصوله لمستويات قياسية خلال العام 2018، إلا أن توقعات الإنتاج في العام 2019 لاتزال هشة، بسبب حالة الغموض السياسي التي تشهده الدولة، وتدهور الوضع الأمني.

وذكر الموقع، المعني بمتابعة أسواق النفط والغاز العالمية، أن الإنتاج النفطي في ليبيا لامس مستوى 1.15 مليون برميل يوميًا في 2018، وهو المستوى الأعلى منذ خمس سنوات تقريبًا، وهناك توقعات بأن يظل الإنتاج النفطي مستقرًا في العام 2019 فوق مستوى المليون برميل يوميًا، لكن من غير المرجح أن تخف وطأة الصراعات المحلية داخل ليبيا في أي وقت قريب.

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وتحدث التقرير، المنشور أمس الإثنين، خصوصًا عن المنطقة الجنوبية، حيث يقع حقلا الشرارة والفيل، أكبر الحقول النفطية، وقال إن المنطقة بالجنوب تظل عرضة باستمرار إلى اضطراب الإنتاج بسبب المشاكل الأمنية المزمنة بها.

ومع تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ربيع العام 2019، رأى الموقع الأميركي أنه من المرجح جدًا أن تحول الفصائل الليبية تركيزها للسيطرة على البنية التحتية لصناعة النفط، وقال إن هذا يعني أن احتمالات شن هجمات مسلحة تستهدف خطوط نقل الخام ومنشآت الإنتاج، تظل مرتفعة في 2019.

وفي هذا الصدد، رأى الباحث في مؤسسة «ويسبرنغ بيل» لإدارة المخاطر، إلياس صديقي، أنه من غير الدقيق النظر إلى مستويات الإنتاج المعلنة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها مؤشرًا للاستقرار، لأن الاحتجاجات العمالية واضطراب الإنتاج تحدث حتى مع ارتفاع مستويات الإنتاج.

ففي منتصف ديسمبر الجاري، اقتحمت مجموعة مسلحة حقل الشرارة النفطي، حتى مع وصول الإنتاج إلى 700 ألف برميل يوميًا، وهو ما يؤكد مدى هشاشة الصناعة النفطية في ليبيا، ومدى تأثرها بالوضع الأمني، حسب تقرير «غلوبال بلاتس».

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وتطرق الباحث إلياس صديقي في تصريحاته إلى قضية توزيع العائدات النفطية وعلاقتها بالاحتجاجات التي تتسبب في إغلاق المنشآت النفطية، وقال إن من أكبر أسباب الخلاف هو آلية توزيع وتخصيص العائدات النفطية بين المدن والأقاليم الليبية.

وتابع: «في الحقيقة، إنها حلقة مفرغة، نابعة من حالة الضبابية السياسية الراهنة. ومن أسبابها أيضًا، الميزانية المخصصة لمؤسسة النفط، والتي تُترجم فيما بعد على المستوى المحلي إلى الشعور بإهمال منطقة بعينها، ما يدفع سكان تلك المنطقة للخروح في تظاهرات احتجاجية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق المنشآت النفطية».

وقال: «إلى جانب التظاهرات التي تغذيها المظالم الشعبية، فإن توزيع وتخصيص العائدات المالية لمبيعات النفط هي السبب الرئيسي لحالة انعدام الاستقرار، وحتى الآن لا توجد حلول دائمة لهذا المأزق».

كذلك أضاف تقرير «غلوبال بلاتس» أن «طموحات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، للسيطرة على ليبيا قبيل الانتخابات المقبلة، يضيف عاملًا جديدًا من الضبابية بشأن مستقبل البلاد السياسي»، لافتًا إلى أن «خليفة حفتر فرض سيطرته على موانئ التصدير في منطقة الهلال النفطي، منتصف العام الجاري، وبالتالي لديه نفوذ كبير على قطاع النفط».

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تفاؤل حذر

لكن بوجه عام، قال تقرير الموقع الأميركي إن «الأمر ليس بهذا السوء»، لافتًا إلى أن الانتعاش الأخير في الإنتاج النفطي بليبيا، جاء على عكس معظم التوقعات، كما ازدادت التوقعات بعودة شركات النفط الدولية إلى البلاد تدريجيًا، مع تضاعف الإنتاج خلال العامين الماضيين.

وسبق وأعلنت شركتي «بي بي» البريطانية و«إيني» الإيطالية عزمهما استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا، كذلك تأمل شركتا «أو إم في» الإسبانية و«ريسبول» بزيادة حصص مشاركتهما.

وتوضح بيانات «غلوبال بلاتس» أن الإنتاج الليبي بين شهري يناير ونوفمبر من العام الجاري تراوح بين 950 ألف برميل يوميًا والمليون برميل يوميًا، مقارنة مع أقل من 400 ألف برميل يوميًا في العام 2016.

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وأشاد الباحث في مجموعة «رابيدان» الأميركية للطاقة، فرناندو فيريرا، بجهود رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لإقناع شركات النفط الدولية للعودة إلى ليبيا وزيادة استثماراتها في القطاع النفطي، متوقعًا أن تزيد الشركات الدولية إسهاماتها في مشاريع داخل ليبيا خلال العام 2019.

لكن الباحث في مؤسسة «فورين ريبورتس» الأميركية لاستشارات الطاقة، مات رييد، قال إن نجاح صنع الله قد يجعل المؤسسة عرضة للهجمات المسلحة، وقال: «ارتفع الإنتاج والعائدات النفطية بشكل ملحوظ هذا العام، وهي حقيقة لم تغب عن معرقلي العملية السياسية. الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها العام المقبل سيكون لها تداعيات كبيرة بالنسبة إلى قطاع النفط، ومع سيطرة رجال حفتر على موانئ التصدير الرئيسية، ماذا سيحدث إذا لم يحصل خليفة حفتر على النتائج التي يرغبها ... ؟».