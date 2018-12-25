في أول ظهور بعد «هجوم الخارجية».. سيالة: ملفات الوزارة سليمة ونستأنف عملنا غدًا من مقر مؤقت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 03:12 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة

أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في أول ظهور له بعد الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس، أن وزارته ستباشر عملها بدءًا من غدٍ الأربعاء، من مقر مؤقت وفره المجلس الرئاسي، مؤكدًا إصرار الشعب الليبي على بناء الدولة «التي يريد لها أن تكون ديمقراطية مدنية دولة القانون»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد لتوضيح ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وذلك في حضور وزير الداخلية فتحي باشاغا ومحمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

خارجية الوفاق تعلن تفاصيل الهجوم الانتحاري: الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية عالية

وأكد سيالة، في كلمته، على سلامة جميع ملفات الوزارة، وعدم تعرضها للتلف جراء الحادث الإرهابي، مضيفًا أن هذا الحادث لن يثني الشعب عن الانطلاق نحو تقدم البلاد.

وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا