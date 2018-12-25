انخفاض كبير للدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 03:12 مساء

سجل الدينار الليبي ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وانخفض الدولار إلى 4.27 دينار اليوم، مقارنة بـ 4.49 دينار أمس، بفارق 22 دينار حسب متعاملين ووسطاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو والجنيه الإسترليني فقد تراجعا بفارق 26 و27 قرشًا على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية 4.84 دينار، مقابل 5.10 دينار أمس، في حين بلغ الإسترليني 5.26 دينار مقابل 5.53 دينار.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.81 دينار اليوم مقابل 0.85 دينار أمس، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.38 دينار، مقابل 1.46 دينار أمس.

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