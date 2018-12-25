المجلس الرئاسي يعلن بدء التحقيقات في ملابسات الهجوم الإرهابي على مقر «الخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 03:00 مساء

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها في ملابسات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس.

وفيما دان المجلس هذا «الاعتداء الإرهابي الجبان» أكد أن كل الإمكانات المتاحة ستوجه لمجابهة الإرهاب ومحاصرة عناصره الإجرامية».

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وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

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