شبكة الجنوب تدين هجوم خارجية الوفاق وتدعو الدفاع والداخلية لحماية مقار الدولة السيادية

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق الناجم عن التفجير الانتحاري بخارجية الوفاق. (الإنترنت)

دانت شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع، «الهجوم الإرهابي» الذي وقع اليوم بمقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وجاء في البيان الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه بأن شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع تدين وتستنكر الهجوم على مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء والذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد من الموظفين في وزارة الخارجية.

كما طالبوا في بيانهم المجلس الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية برفع درجة الإجراءات الأمنية في حماية مقرات الدولة السيادية وحماية المواطنين من الإرهاب.

وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

ودانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف أحد مؤسسات الدولة الليبية، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.