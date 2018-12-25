وزيرا الخارجية والتعليم يتفقدان مقر خارجية الوفاق بعد الهجوم الانتحاري

سيالة يتفقد هجوم خارجية الوفاق. (الإنترنت)

أكد مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، تفقدا مقر وزارة الخارجية، إثر الهجوم الذي استهدف المبنى صباح اليوم.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه بعد حوالي ساعة من التفجير في مقر الخارجية، حضر سيالة وعبد الجليل، إلى المكان للاطمئنان على الموظفين، مشيرًا إلى أن سيالة ألقى كلمة مقتضبة دان فيها العملية الإرهابية.

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وأعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، إطفاء 75% من الحريق الذي نجم عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني.

وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

ودانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف أحد مؤسسات الدولة الليبية، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدةً ملاحقة كل من تُسول له نفسُه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.