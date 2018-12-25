هيئة السلامة الوطنية: إطفاء 75% من الحريق الناجم عن هجوم خارجية الوفاق

فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول السيطرة على الحريق الناجم عن هجوم خارجية الوفاق. (هيئة السلامة)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، إطفاء 75% من الحريق الذي نجم عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني.

وأكدت هيئة السلامة، في بيان صادر عنها، إن فرق الإطفاء والإنقاذ ما زالت تواصل العمل على إطفاء الحريق والبحث عن أي ناجين من الحادث.

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وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

دانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف أحد مؤسسات الدولة الليبية، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدةً ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول السيطرة على الحريق الناجم عن هجوم خارجية الوفاق. (هيئة السلامة)

فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول السيطرة على الحريق الناجم عن هجوم خارجية الوفاق. (هيئة السلامة)