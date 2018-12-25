مسؤول: 230 مهاجرًا في مركز إيواء سرت يعانون ظروفًا سيئة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 02:04 مساء
أحد مراكز إيواء المهاجرين. (الإنترنت)

أكد رئيس مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بسرت الرائد غيث نصر، أن 230 مهاجرا غير شرعي موجودين بالمركز من جنسيات مختلفة من مصر وتشاد والسودان  ونيجيريا.

وقال نصر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد المهاجرين الذين يتم ضبطهم بضواحي المدينة من خلال نقاط التفتيش في ازدياد متواصل، مشيرًا إلى أن المهاجرين ليس لديهم إجراءات إقامة ودخول، ما يؤدي إلى احتجازهم بالمركز، حتى ترحيلهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وأشار الرائد نصر إلى أن منطقة سرت تعتبر منطقة عبور  للمهاجرين، لكن قلة الإمكانيات وعدم الحصول على دعم جعل المركز عاجزا عن تقديم خدماته المطلوبة، مؤكدًا أن مركز الإيواء يعاني من نقص بالامكانيات كما أنه يحتاج إلى أن المقر يحتاج إلى الصيانة، رغم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بما فيهم البلدية منذ فترة.

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