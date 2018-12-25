دفاع الوفاق تدين تفجير خارجية الوفاق وتتوعد بملاحقة المسؤولين

تصاعد دخان من مبنى خارجية الوفاق بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرها صباح اليوم. (الإنترنت)

دانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف أحد مؤسسات الدولة الليبية، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.



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وأهابت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بكافة أبناء الشعب الليبي، بضرورة التضامن ونبذ الفرقة والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن «ومجابهة كل من يحاول العبث بمقدراتنا، وصولاً إلى دولة المؤسسات التي يتطلع إليها الشعب الليبي».

وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

يأتي ذلك فيما أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.