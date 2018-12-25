خارجية الوفاق تعلن تفاصيل الهجوم الانتحاري: الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية عالية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 01:14 مساء
سيارة مشتعلة إثر الهجوم على مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن عناصر إرهابية نفذت صباح اليوم الثلاثاء هجومًا انتحاريًا على مقر ديوان وزارة الخارجية بطرابلس.

وأكدت خارجية الوفاق في بيان صادر عنها، أن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى».

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لهذا «العدوان الغاشم» على موظفين دبلوماسيين، مذكرة العالم بأن «الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم ودفاعاً عن شعوبه وتضع العالم أمام مسؤولياته في دعم الشعب الليبي في مواجهة قوى الظلام  والتطرف».

وتابعت: «هذه العمليات لن تثنينا عن أداء مهامنا وممارسة واجبنا في استكمال مسيرة الاستقرار السياسي من أجل ليبيا واحدة دولة ذات سيادة تتسع للجميع، دولة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للإرهاب والتطرف».

وأكدت الوزارة، أن «الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم، ما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي».

وقالت إن «الحرفية العالية في إخلاء الموظفين وإنقاذ العالقين والمواجهة البطولية مع منفذي الهجوم عمل يستحق التحية والتقدير»، ناعية «شهداء الواجب الذين طالتهم يد الغدر، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى».

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