إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في انفجار خارجية الوفاق

مشاهد من التفجير الذي استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق. (الإنترنت)

أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إصابة إصابة 11 شخصًا بينهم اثنان من المسعفين ومقتل 3 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

وأكد أحد موظفي الوزارة ويدعى سالم مديقيش في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن أحد عناصر الأمن بالوزارة من بين مصابي الهجوم الانتحاري.

وأضاف مديقيش: أن أربعة مسلحين هاجموا صباح اليوم مبنى الوزارة، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراسات، إلا أن أحدهم تمكن من دخول المبنى وفجر نفسه أمام مكتب التفتيش والمتابعة، مشيرًا إلى أن أحدهم فجر نفسه في الشارع بعد تضييق الخناق على الآخرين ، وقتل مهاجم آخر وألقي القبض على أحد المهاجمين.



وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قال إن تفجيرًا انتحاريًا وقع في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارجية قبل حدوث التفجير..