مصدر: مقتل 3 من بين 4 مسلحين هاجموا خارجية الوفاق وفرار الرابع

تصاعد دخان من مبنى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق. (خارجية الوفاق)

أكد مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 مسلحين من بين 4 هاجموا وزارة خارجية الوفاق في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الرابع تمكن من الفرار.

من جهة أخرى، أكد مصدر، مقتل الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

وكان مصدر طبي في وزارة الصحة أكد مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في آخر حصيلة لضحايا الهجوم الانتحاري.

وأكد أحد موظفي الوزارة ويدعى سالم مديقيش في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، أن أحد عناصر الأمن بالوزارة من بين مصابي الهجوم الانتحاري.

وأضاف مديقيش: أن أربعة مسلحين هاجموا صباح اليوم مبنى الوزارة، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراسات، إلا أن أحدهم تمكن من دخول المبنى وفجر نفسه أمام مكتب التفتيش والمتابعة، مشيرًا إلى أن أحدهم فجر نفسه في الشارع بعد تضييق الخناق على الآخرين ، وقتل مهاجم آخر وأُلقي القبض على أحد المهاجمين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قال إن تفجيرًا انتحاريًا وقع في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارجية قبل حدوث التفجير.