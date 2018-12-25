مقتل الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس في هجوم خارجية الوفاق

أشلاء أحد الانتحاريين الذين استهدفوا وزارة الخارجية في حكومة الوفاق. (الإنترنت)

أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» مقتل الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

وكان مصدر طبي في وزارة الصحة أكد مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في آخر حصيلة لضحايا الهجوم الانتحاري.

وأكد أحد موظفي الوزارة ويدعى سالم مديقيش في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن أحد عناصر الأمن بالوزارة من بين مصابي الهجوم الانتحاري.

وأضاف مديقيش: أن أربعة مسلحين هاجموا صباح اليوم مبنى الوزارة، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراسات، إلا أن أحدهم تمكن من دخول المبنى وفجّـر نفسه أمام مكتب التفتيش والمتابعة، مشيرًا إلى أن أحدهم فجّــر نفسه في الشارع بعد تضييق الخناق على الآخرين ، وقُــتل مهاجم آخر وأُلقي القبض على أحد المهاجمين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قال إن تفجيرًا انتحاريًا وقع في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارجية قبل حدوث التفجير.