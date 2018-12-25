«صحة الوفاق»: 3 قتلى و9 جرحى في «هجوم الخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 12:09 مساء
تصاعد الدخان من مبنى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلن مصدر طبي في وزارة الصحة مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في آخر حصيلة لضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس صباح اليوم.

وأكد أحد موظفي الوزارة ويدعى سالم مديقيش في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن أحد عناصر الأمن بالوزارة من بين مصابي الهجوم الانتحاري.

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وأضاف مديقيش: أن أربعة مسلحين هاجموا صباح اليوم مبنى الوزارة، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراسات، إلا أن أحدهم تمكن من دخول المبنى وفجر نفسه أمام مكتب التفتيش والمتابعة، مشيرًا إلى أن أحدهم فجر نفسه في الشارع بعد تضييق الخناق على الآخرين ، وقتل مهاجم آخر وألقي القبض على أحد المهاجمين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قال إن تفجيرًا انتحاريًا وقع في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارجية قبل حدوث التفجير.

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