الناظوري يؤكد ضرورة التنسيق للسيطرة على الصعوبات أمام العملية الأمنية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 11:58 صباحا
اجتماع رئيس الغرفة الأمنية مع رؤساء الأجهزة الأمنية ببنغازي. (الإنترنت)

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية للسيطرة بشكل نهائي على كل ما يتخلل سير العملية الأمنية من صعوبات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق الناظوري، مساء الإثنين، مع المسؤولين عن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، لمناقشة بعض الشؤون ذات العلاقة بالعمل الأمني داخل المدينة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.

 وناقش الاجتماع تقريرًا من قبل جهات الاختصاص حول الإجراءات المتخذة في الحد من مستوى الجريمة الذي تصاعد نوعًا ما خلال الأيام الماضية، ومتابعة مدى تنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بشأن الشروع في حصر الأجانب عبر تعبئة نماذج معدة لهذا الغرض وتكوين قاعدة بيانات، وإحالة موقف أمني بشكل دوري للرئاسة على المستويين الأمني والجنائي.

كما تم الاتفاق على ربط الغرفة لاسلكيًا مع باقي غرف السيطرة للإدارات المكونة للغرفة، ومتابعة مدى التقيد بالإجراءات المتخذة بمطار بنينا الدولي، والتنسيق بشأن تحقيق غايات جهود وزارة الداخلية المبذولة حتى تتم السيطرة بشكل نهائي على كل ما يتخلل سير العملية الأمنية من صعوبات.

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