مقتل مدير الإدارة الإسلامية إبراهيم الشائبي في هجوم «خارجية الوفاق»

أشلاء الانتحاري الذي فجر نفسه أمام خارجية الوفاق. (الإنترنت)

أكد مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مقتل مدير الإدارة الإسلامية، إبراهيم الشائبي، في الهجوم الذي استهدف مقر الوزارة صباح اليوم.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قال إن تفجيرًا انتحاريًا وقع قبل قليل في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارجية قبل حدوث التفجير.

وأكد المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مقتل أحد الموظفين في الوزارة، جراء التفجير، مشيرًا إلى أن المبنى الرخامي يحترق، فيما تتواصل عملية إنقاذ العالقين.

من جانبه، قال أحد الموظفين في المبنى المقابل لوزارة الخارجية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه شاهد شخصًا يركض في ساحة المبنى حاملاً بندقية كلاشينكوف ويقتحم الوزارة وما يعرف بـ«المبنى»، ثم سمع إطلاق نار.

ويطل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزئين، جزء يسمى بالمبنى الرخامي، ويوجد به مكتب الوزير، ومعاونوه.

ويجاوره المبنى الإداري ومكاتب الإدارات المتخصصة، ولا يفصل مبنى الوزارة عن مبنى التلفزيون الليبي أكثر من 150 مترًا تقريبًا.

تصاعد الدخان من مبنى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق. (الإنترنت)