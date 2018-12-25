مصدر: تفجير انتحاري استهدف خارجية الوفاق.. والمبنى الرخامي يحترق

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن تفجيرًا انتحاريًا، وقع قبل قليل في الوزارة، مشيرًا إلى وقوع رماية بالرصاص داخل مبنى الخارية قبل حدوث التفجير.

وأكد المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مقتل أحد الموظفين في الوزارة، جراء التفجير، مشيرًا إلى أن المبنى الرخامي يحترق، فيما تتواصل عملية إنقاذ العالقين.

من جانبه، قال أحد الموظفين في المبنى المقابل لوزارة الخارجية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه شاهد شخصا يركض في ساحة المبنى حاملا بندقية كلاشنكوف ويقتحم الوزارة وما يعرف بـ«المبنى»، ثم سمع إطلاق نار.

ويطل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزئين، جزء يسمى بالمبنى الرخامي، ويوجد به مكتب الوزير، ومعاونيه.

ويجاوره المبنى الإداري ومكاتب الإدارات المتخصصة، ولا يفصل مبنى الوزارة عن مبنى التلفزيون الليبي أكثر من 150 مترًا تقريبًا.