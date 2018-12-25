انفجار قوي يهز محيط وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:19 صباحا
تصاعد أعمدة دخان في طرابلس يعتقد أنها من مبنى وزارة الخارجية. (الإنترنت)

أكد شهود عيان أن انفجارًا قويًا وقع قبل قليل، هز محيط وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس.

ولم يشر شهود العيان إلى مزيد من التفاصيل حول الانفجار الذي أثار الفزع في محيط الوزارة.

وبحسب شهود العيان، فإن الانفجار سبقه أصوات اشتباكات متقطعة.

تصاعد أعمدة دخان في طرابلس يعتقد أنها من مبنى وزارة الخارجية. (الإنترنت)
تصاعد أعمدة دخان في طرابلس يعتقد أنها من مبنى وزارة الخارجية. (الإنترنت)
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