بوغدانوف: لا يمكن حرمان أي شخص من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:06 صباحا
نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي السراج. (الإنترنت)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو ترى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن سيف الإسلام القذافي يجب أن يكون جزءًا من العملية السياسية الشاملة.

وأكد بوغدانوف في تصريحات إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية: «نحن ندعم الجميع. وننطلق من حقيقة أنه لا يجب عزل أحد واستبعاده من عملية سياسية بنَاءة. لذلك، نحافظ على الاتصالات مع كل المجموعات الموجودة في الغرب والجنوب والشرق».

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وعما إذا كان سيف الإسلام القذافي قد طلب دعم موسكو في الانتخابات، قال بوغدانوف: «تاريخيًا، هذا مجتمع قبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة له أهمية كبيرة».

وتابع المسؤول الروسي: «لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه هم قبائل معينة في أجزاء معينة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءًا من العملية السياسية الشاملة، بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة».

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