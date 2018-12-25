إيواء قنفودة يتسلم 83 مهاجرًا من مختلف الجنسيات

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

تسلم مركز إيواء قنفودة التّابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية بنغازي 83 مهاجرًا من مختلف الجنسيات من الإدارة العامة للدّعم المركزي بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي، إنّ مركز إيواء قنفوذة التّابع لجهاز مكافحة الهجرة استقبل 83 مهاجرًا من جنسيات مصريّة وتشاديّة، لاستكمال الإجراءات الصحية وإثبات هويتهم، والإفراج عمن لديه إجراءات قانونيّة وصحية، ومن لا يمتلكون سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأشار الورفلي إلى أن مركز إيواء قنفودة يحوي الآن 183 مهاجرًا من مختلف الجنسيات.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.