البريقة للنفط: خطة «محكمة» لإيصال المحروقات للجنوب وقطع الطريق أمام مهربي الوقود

شاحنات وقود. (لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي).

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنها نفذت خطة «محكمة» بهدف إيصال المحروقات إلى الجنوب الليبي، وقطع الطريق أمام مهربي الوقود.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها مساء الإثنين، أن الخطة يتم تنفيذها بواسطة فريق مراقبة الوقود ومشتقاته والتابع للمؤسسة الوطنية للنفط و«شرفاء أهل الجنوب من مسؤولين مدنيين وأمنيين، بهدف إيصال المحروقات عبر قوافل ممتدة من الشمال إلى الجنوب لينعم المواطن بحقه من المحروقات وبكل شفافية، من خلال نشر يومي لكشوفات تزويدات المحطات لسد حاجات المواطن من المحروقات».



وطمأنت شركة البريقة المواطنين في الجنوب بأن الإمدادات مستمرة، مناشدة إيهام «الالتفاف يدًا بيد مع مستخدمي شركة البريقة بجميع مستودعاتها ومواقعها، وأن يكونوا معول بناء لا تهديم لينعم المواطن بالرخاء والزهاء خاصة في الجنوب».



وأكدت أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والأمن الوقودي بربوع البلاد كافة، مدللة على ذلك بخطتها لإمداد أهل الجنوب وأقصى الجنوب بالمحروقات «رغم القلاقل الناتجة من تدخل عديد الأطراف، والتي تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية وسرقة ونهب خيرات الليبيين بمدهم يد العون للمهربين لا المواطنين، متسترين وراء صفات وأسماء عدة ثبت خلال السنوات الماضية أنها فقط لم تنجح وبكل شفافية في إيصال المحروقات إلى المواطن بالجنوب، وإنما اكتشفنا أنها تستغل شعارات واهية خاصة في تزويد الجنوب ليصل إلى المهربين وبكل سهولة».