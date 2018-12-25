اندلاع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن التونسية بعد انتحار صحفي حرقًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 07:55 صباحا
عناصر من قوات النخبة في الشرطة التونسية. (الإنترنت)

اندلعت اشتباكات الإثنين بين محتجين تونسيين وقوات الأمن في مدينة القصرين بغرب البلاد، بعد انتحار مصور تلفزيوني.

وأضاف الشهود أن عبدالرزاق الرزقي توفي بعدما أشعل النار في نفسه احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية المتردية.

ونقلت «رويترز» عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الغاضبين الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا الإطارات بحي النور وسط محافظة القصرين احتجاجًا على وفاة المصور التلفزيوني.

وقال الرزقي في مقطع فيديو نشره قبل أن يشعل النار في نفسه: «أولاد القصرين البطالة (العاطلين على العمل) الذين لا يملكون مورد رزق وليس لديهم ما يأكلون عندما يتأهبون للاحتجاج تحدث عمليات إرهابية يعني اسكت اغلق فمك... نداء للقصارنية سأقوم بثورة لوحدي لأنني سأشعل ثورة لوحدي.. سأشعل نفسي».

ونعت نقابة الصحفيين التونسيين وفاة الرزقي وحمَّلت في بيان «المسؤولية للدولة التي ساهمت في جعل القطاع الصحفي مرتعًا للمال الفاسد والمشبوه الخادم لمصالح ضيقة بعينها ودون مراقبة لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين».

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة لكن كثيرًا من التونسيين يشعرون بالاستياء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة بعد ثماني سنوات من انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان ما حدث قبل ثمانية أعوام عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه في محافظة سيدي بوزيد ليفجر ثورة في تونس ألهمت العديد من الشعوب في العالم العربي.

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