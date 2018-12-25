أوغلو يؤكد دعم تركيا خطة الأمم المتحدة في ليبيا

وزير الخارجية التركي أوغلو خلال لقائه نظيره التونسي الجهيناوي. (صورة من الخارجية التونسية).

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دعم بلاده خطة الأمم المتحدة في ليبيا برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وخاصة المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده بداية سنة 2019.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير التركي، نظيره التونسي خميس الجهيناوي، بالعاصمة التونسية، أمس الإثنين، حيث «سجل الطرفان تطابقًا في وجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وعبر الوزيران عن أملهما في أن يفضي هذا الاستحقاق إلى تحقيق تقدم ملموس على مسار الحل السياسي في ليبيا، كما عبر الطرفان عن أملهما في أن تفضي المشاورات والمفاوضات الجارية على أكثر من مستوى إلى التوصل إلى حلول سلمية توافقية في كل من سورية واليمن.



وكان وزير الخارجية التركي أكد خلال زيارته العاصمة طرابلس، السبت الماضي، ولقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والأعلى للدولة خالد المشري، دعم بلاده سير العملية السياسية قدمًا إلى الأمام دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل حوارها مع جميع الأطراف دونما تمييز، وستقف إلى جانب الشعب الليبي في الظروف كافة.



كما عبَّر الوزير التركي عن تطلعاته لعودة الشركات التركية إلى ليبيا، قائلاً: نشجع الشركات التركية على العودة إلى ليبيا.

يأتي ذلك بعد أيام من ضبط السلطات الليبية في ميناء الخمس غرب ليبيا شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن «عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين بلغ 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات».