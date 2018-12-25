العبيدي: ديون مفوضية المجتمع المدني وصلت قرابة نصف مليون دينار

اجتماع لرئيس مفوضية المجتمع المدني بالحكومة الموقتة على العبيدي

أكد رئيس مفوضية المجتمع المدني بالحكومة الموقتة على العبيدي، أن ديون المفوضية وصلت قرابة نصف مليون دينار، مشيراً إلى أنها تعاني مشاكل عديدة في الجانب الإداري والمالي وعدم الاستقرار والتنقل بين مبنى وآخر.

وقال العبيدي، في بيان أصدره الاثنين، إن «المفوضية أصبحت في موقف لا يخفى على أحد، وهي عرضة للطرد من المبنى المتواجدة به حاليًا نتيجة عدم الإيفاء بدفع الالتزام المترتب على الإيجار»

وأضاف: «برصد دقيق وموثق وصلت ديون المفوضية منذ عام 2015 وحتى شهر يونيو 2018 إلى 405 ألف دينار».

ولفت العبيدي إلى أن «هناك وعودا من بينها صيانة المقر السابق لمركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر الذي خصص للمفوضية بعد أن آلت تبعيتها إلى وزارة الثقافة حتى يتسنى لنا الاستقرار والابتعاد عن شبح الإيجار الذي أرهقنا».

وأشار إلى أنهم «طرقوا أبواب رئيس الوزراء ونائب الرئيس لشؤون الهيئات ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدنيـ وأملنا كبير في جميع المسؤولين بالحكومة الموقتة للوقوف بجانبنا».

وقدم العبيدي الشكر والتقدير إلى «الإدارة السابقة التي حاولت جاهدة في ظل غياب الدعم وعدم صرف ميزانية للمفوضية إبراز ملامح عمل المفوضية محليًا ودوليًا بفضل النوايا الجادة لأبنائها المخلصين وتعاطف أبناء هذه المدينة والوقوف بجانبها ودعمها معنويًا لاستمرارها في عملها».

يذكر أن مفوضية المجتمع المدني تضطلع بمهام رئيسية هي إشهار منظمات المجتمع المدني، واعتماد نظمها الأساسية ومتابعتها، ودعمها فنيًا وتقنيًا ولوجستيًا وتقديم المشورة، ولديها 32 فرعًا ومكتبًا على مستوى ليبيا، بالإضافة إلى إدارتها العامة بمدينة بنغازي.