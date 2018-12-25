اختتام فعاليات مهرجان الجغبوب السياحي

فعاليات مهرجان الجغبوب السياحي الأول

اختتم مساء الإثنين فعاليات مهرجان الجغبوب السياحي الأول الذي نظم صباح الأحد بواحة الجغبوب جنوب طبرق (280 كلم) تحت شعار «ماض مشرق وحاضر واعد»، بإشراف الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني.

وقال خالد عبدالعاطي مدير مكتب الثقافة طبرق عضو باللجنة التحضرية للمهرجان لـ«بوابة الوسط»، إن المهرجان كان متنوعًا بين الثقافة والسياحة والتاريخ، حيث افتتح المهرجان جمعة الفاخري رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، رفقة وكيل عام الهيئة محمود المجبري، ورئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي، ونظمت عدد من الندوات التي تحدث عن واحة الجغبوب وتأسيسها ومراحل تطورها.

وأضاف عبدالعاطي أن الفاعليات تضمنت تنظيم رحلات مختلفة لبحيرات الجغبوب الكبريتية، والتي من بينها المالفا والفريدغا، وزيارة بعض المواقع التاريخية، منها النخلة العجيبة، والغابة المتحجرة، ومناطق بحر الرمال، والحمامات الرملية، وزيارة لموقع الزاوية السنوسية، ومتحف الملك الراحل إدريس السنوسي، وقصر الثني التاريخي وغيرها من المواقع.

حضر المهرجان عدد كبير من الشعراء والفنانيين والأدباء والإعلاميين، الذين ساهموا في إثراء المهرجان من كافة النواحي.