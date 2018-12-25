انطلاق البث التجريبي لقناة «الوسط» الفضائية

شعار قناة «الوسط» الفضائية

انطلق البث التجريبي لقناة «الوسط» الفضائية (Wtv) الساعة الثامنة مساء أمس الإثنين، وهو الموعد الذي يتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس التلفزيون الليبي، والذكرى 67 لاستقلال ليبيا.

وقال مسؤولون في مؤسسة «الوسط» للإعلام إن المحتوى البرامجي للقناة سيهتم بما يبرز ويخدم الهويّة الليبية في إطار ثقافي متميّز، وسيكون للمرأة والشباب عمومًا الحيز الكبير فيما ستقدمه القناة لمشاهديها.

وبثّت القناة فور افتتاحها برنامجًا وثائقيًا عن ذكرى الاستقلال ولقاءات مع شخصيات تستحضر فصولاً من الذاكرة الليبية، وأغاني وطنية ارتبطت بأذهان الليبيين على امتداد نصف القرن الأخير.