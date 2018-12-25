من تسعة بنود.. معيتيق يعلن عن خطة عمل حكومة الوفاق خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 12:20 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، عن حزمة من الخطوات والبرامج التي تعتمد حكومة الوفاق تنفيذها خلال العام 2019.

وأشار معيتيق، في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ الإعلان عن تلك الحزمة جاء بمناسبة الذكرى السابعة والستين لذكرى استقلال ليبيا.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1-معالجة المختنقات الاقتصادية، والإسراع بالتسوية المالية للموظفين، الأمر الذي يُسهم في دوران العجلة الاقتصادية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، كما أن الحكومة جعلت ضمن أولوياتها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتعتزم الاستمرار بقوة في تنفيذ باقي برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك باستمرار تصحيح سعر صرف الدينار، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوفير السيولة في المصارف، وسيلاحظ المواطن خلال الفترة القليلة القادمة استكمال صيانة عدد من المستشفيات والمدارس في العديد من المدن الليبية.

2- تكثيف الجهود الأمنية للحد من الجريمة، والعمل على إصدار القوانين التي تحمي رجال الأمن لضمان سلامتهم.

3-إطلاق المشروع الوطني الشامل الذي يعمل على إعادة هيكلة الدولة بالتحول من المركزية لمنح الصلاحيات الموسعة للبلديات في إدارة شؤونها.

4-منح أذونات قانونية بالأولوية للاستثمار في الرعاية الصحية للمواطنين بالشراكة مع منظمات وشركات دولية متخصصة.

5-إطلاق حملة وطنية للارتقاء بالتعليم، والتوسع في إنشاء مدارس حديثة، والعمل على رفع كفاءة المعلمين، والتحول نحو اليوم الدراسي الكامل.

6- إعادة إحياء دور الخيالة والمسرح؛ لما لهما من دور فاعل في معالجة الشأن المحلي، ومحاربة الظواهر السلبية الهدامة.

7-إنشاء مراكز العلاج الطوعي لإعادة تأهيل المدمنين؛ حتى ينخرطوا في المجتمع كمواطنين صالحين.

8-منح الإذن لإنشاء مكاتب العمل لتشغيل العمالة الوافدة، وترحيل غير المسجلين في هذه المكاتب، وغير الملتزمين باللوائح العمول بها.

9-تعمل حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري، الذي أنهك مؤسسات الدولة والهيكل التنظمي لكافة القطاعات.

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