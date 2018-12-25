وفد مجلس الدولة يناقش في بنغازي التطورات الحالية

وفد مجلس الدولة خلال زيارته إلى مدينة بنغازي

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إنّ وفدًا من المجلس زار اليوم مدينة بنغازي للوقوف على الدمار الذي شهدته المدينة جرّاء الحرب خلال السنوات السابقة.

وأشار بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ الوفد تفقد الوضع الإنساني الذي تمر به العائلات التي تقطن وسط المدينة، والتي شهدت حالة مزرية وكانت الأكثر تضررًا.

وفد مجلس الدولة يزور الأحياء المدمرة في بنغازي

وأضاف أن الوفد التقى مساء اليوم نشطاء مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين ومهتمين بشأن المدينة، حيث جرى مناقشة وضع البلاد بصفة عامة وبنغازي بصفة خاصة، حيث يصب الحوار في مصلحة ليبيا وسيادتها لتحسين الأوضاع المعيشية والانتقال إلى بناء الدولة.

وكان عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التوجه إلى بنغازي باعتباره رئيس الجميع، مطالبًا السراج بالاطلاع على «المعاناة المريرة التي تعانيها آلاف العائلات التي تسكن في شقق مهدمة ومدمرة، وإلاعلان فورا عن إعادة إعمار المدينة».