صنع الله يطالب بالتحقيق مع مانعي توزيع الوقود في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 10:49 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، أهمية إيصال الوقود إلى الجنوب والتصدي لظاهرة سرقته وتهريبه، خاصة في الفترة التالية لقيام المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بإيصال الوقود إلى مستودع سبها.

وطالب صنع الله بضرورة «التحقيق مع الأفراد والكيانات التي تمنع توزيع الوقود عبر الجنوب ومقاضاتهم».

جاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لاستعراض الإجراءات التي جرى مناقشتها بشأن إعادة فتح حقل الشرارة. 

وبدوره أثنى السراج على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة من أجل إيصال الوقود الى المناطق الجنوبية، مؤكّدا على الاشراف الحصري لشركة البريقة والمؤسسة على عملية التوزيع دون غيرهما.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال في وقت سابق إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، خاصة الجنوب، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.

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