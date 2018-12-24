اشتباكات عنيفة بين كتيبة طارق بن زياد وقوات «الجضران وسرايا بنغازي» جنوب بن وليد

أعلنت كتيبة طارق بن زياد، اليوم الإثنين، عن اندلاع اشتباكات وصفتها بـ«العنيفة» بين قواتها من جانب، وقوات «سرايا بنغازي والجضران» جنوب مدينة بني وليد.

نشرت الكتيبة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، على صفحتها بموقع «فيسبوك» الأربعاء بيانًا مقتضبًا قالت فيه: «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتيبة طارق بن زياد المقاتلة وقوات سرايا إرهاب بنغازي وملشيات الجظران جنوب مدينة بن وليد تحديدًا بطريق النهر».

وكانت الكتيبة ذكرت في وقت سابق إنّها طاردت «فلول الجضران وسرايا إرهاب بنغازي»، نحو جسر السدادة، حيث تمكنت من «مصادرة العديد من الآليات والأسلحة».