صنع الله يُعلن خمسة شروط لإعادة افتتاح حقل الشرارة

مصطفى صنع الله قدّم خمسة شروط لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي

قدّم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، خمسة شروط لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لاستعراض الإجراءات التي جرى مناقشتها بشأن إعادة فتح حقل الشرارة.

وعرض رئيس مؤسسة النفط الخطة الأمنية التي أعدتها المؤسسة من خمسة بنود، والتي تتضمن إنشاء «مناطق خضراء» آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وإعادة توزيع الحراس، وتغيير قيادة حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة، وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل، إضافة لوضع برنامج تأهيل مهني للحراس.

السراج وصنع الله يقران خطوات عملية لتعزيز الأمن بحقل الشرارة النفطي

وأشار بيان لمؤسسة النفط إلى أنّ رئيس المجلس الرئاسي وافق على تلك الخطة، وأبدى دعمه لأي مشاريع لتعزيز الأمن في المنشآت.

وأضاف البيان أنّ الطرفين أعربا عن أملهما التسريع في حلحلة الأزمة واستئناف عمليات الإنتاج، حيث شدد صنع الله على ضرورة تقديم ضمانات إضافية لسلامة العاملين ووضع ترتيبات أمنية بديلة قبل إعادة فتح الحقل.

فيما أكد السراج «تقدير جميع الليبيين للجهود والتضحيات التي يقوم عاملو قطاع النفط والغاز ببذلها لبناء مستقبل ليبيا».

صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية للمسلحين

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد بطرابلس، أنّ سلامة موظفي المؤسسة تعتبر أولوية ملحّة، مشددين على ضرورة إبعاد كل المتورطين في أعمال العنف أو التهديد ضد العاملين عن الحقل.

وقال صنع الله في هذا السياق: «لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن التهديدات التي يتعرّض إليها موظفو المؤسسة»، مشددًا على أن مؤسسة النفط على استعداد تام لفتح الحقل في حال جرى الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة تكليف وحدات دعم الشركة، وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية».

السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة

وأكّد صنع الله على أن «دفع فدية للمجموعات التي تهدد بإغلاق المنشآت سوف يؤدي إلى المزيد من عمليات الاغلاق في مواقع أخرى في ليبيا».

وتابع صنع الله: «لقد أبلغت السراج بأهمية ضمان سلامة العاملين، التي تأتي على رأس أولوياتي، والحاجة إلى وضع ترتيبات أمنية جديدة في الحقول الموجودة في المناطق الجنوبية، إذ إن عمال القطاع يقومون ببناء مستقبل هذا البلد العزيز، وأقل ما يمكننا فعله من أجلهم هو ضمان سلامتهم وأمنهم. وأنا مطمئن بأن هذا الأمر هو من أوليات الحكومة أيضا وأتوجه بالشكر للسيد السراج على اهتمامه بقطاعنا».