بالصور.. تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي لمكافحة الإرهاب في بنغازي

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

شهد وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، والمتزامن مع الذكرى 67 لاستقلال ليبيا، تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، كقوة للمهام الخاصة ومكافحة الشغب والإرهاب.

حضر مراسم حفل التخرج التي أقيمت بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي عضو مجلس النواب بدر العقيبي، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى آمر فرع التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة ببنغازي العميد خالد المحجوب، وعدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة، ومديري الأمن والمواطنين.

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وتضمن حفل التخرج الذي ضم 266 منتسبًا لهيئة الشرطة عرضًا عسكريًا على فنون القتال والدفاع عن النفس والميدان العنيف ومشاهد لاقتحام أوكار الإرهاب وإجراءات القبض عليهم، إضافة إلى استعراض لآليات وأسلحة القوة التي أطلق على دفعتها اسم «شهداء الدعم المركزي».

وقال وزير الداخلية خلال كلمته في الحفل، إن وزارة الداخلية أنجزت بالتعاون مع القوات المسلحة خطوات هامة في مواجهة صور النشاط الإجرامي والإرهابي، لافتًا إلى أنّها «تُدرك بوعي تام حجم التهديدات التي تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع».

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وأكد بوشناف حرص الوزارة على «الاهتمام بالعنصر البشرى، اختيارًا وإعدادًا للارتقاء بمعدلات الأداء من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء للوطن والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات».

وأعلن في ختام كلمته ترقية العشرة الأوائل إلى الرتبة التي تلي رتبتهم مع تعيين بقية الخريجين في وزارة الداخلية، داعيًا إياهم إلى «احترام المواطن والانضباط وتقديم أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في أداء المهام المنوطة بهم».

من جهته، قال آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي العميد خالد المحجوب إن القوات المسلحة كجيش وشرطة تؤديان مهامهما على أكمل وجه وتعاونهما وثيق للغاية.

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)

مراسم تخريج دفعة من منتسبي الدعم المركزي (داخلية الموقتة)