كونتي: آمل أنّ يُمثل 2019 نقطة تحوِّل ليبيا

رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن الأمل بإجراء انتخابات حرة خلال عام 2019 تسمح للشعب الليبي باختيار وتحديد مستقبل الديمقراطية في بلاده.

هذا هو الأمل الذي أبداه رئيس الحكومة الإيطالية في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإثنين، غداة زيارته ليبيا والاجتماع برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وحول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2019، أضاف كونتي: «اتخاذ القرار يعود للشعب الليبي، والانطباع المكتسب في الأشهر الأخيرة، والذي يشاطرني إياه محاوريَّ الليبيون، هو أن هناك طلبًا قويًا من قبل المواطنين للاستقرار».

وأردف: «لا شك أن العملية السياسية يجب أن تمر عبر الانتخابات، وآمل في سعيي لدعم عمل الأمم المتحدة، أن يمثل عام 2019، نقطة التحول بالنسبة لليبيا حقًا».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «خارطة الطريق لهذه المسيرة موجودة بالفعل بشكل أو بآخر، في نتائج مؤتمر باليرمو»، معربًا عن «الأمل في إمكانية تكاملها مع التوجيهات التي سيتمخض عنها المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مطلع فبراير المقبل».

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وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن «تعزيز أمن البلاد جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق هذه»، إلى جانب «اتخاذ التدابير اللازمة لجعل النظام الاقتصادي أكثر مساواة وفاعلية»، وبالطبع «عملية سياسية ومؤسساتية من شأنها أن تجعل ليبيا تنعم بالاستقرار والهدوء».

وتابع «ذكّرت جميع محاوري بأن الشعب الليبي يطلب دائمًا وبإصرار أكبر الخروج من هذه المرحلة الانتقالية، التي طالت كثيرًا للتمكن من وصفها بالمؤقتة».

واختتم «أنا مقتنع بأن من سيقدم الدافع الحاسم، سيكون مواطنو هذا البلد وحدهم، فضلاً عن الرغبة المتزايدة والمتنامية بالحوار من قبل القادة الليبيين الرئيسيين».