بحضور وكيل وزارة التعليم... اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية في زوارة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 05:54 مساء
وكيل وزارة التعليم عادل جمعة يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية في زوارة. (الإنترنت)

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية زوارة غرب البلاد، اليوم الإثنين، اعتماد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في البلدية بحضور وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني وعدد من المسؤولين المحليين في المدينة.

وجرت مراسم اعتماد النتيجة بقاعة دار الضيافة في زوارة بحضور عميد البلدية حافظ بن ساسي وعضو المجلس البلدي عصام الهاميسي ومراقب التعليم سالم التلوع ورئيس قسم الامتحانات نجيب ساسي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية زوارة عبر صفحته على «فيسبوك» أن نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوي جرى تسليمها بعد اعتمادها رسميا إلى عميد البلدية، منوها إلى أنه سيتم نشرها بعد قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

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وكان المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل قد ألغى في أغسطس الماضي نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعام الماضي ببلدية زوارة، وألزم الطلبة بإعادة الامتحانات ضمن الدور الثاني للشهادة الثانوية واحتسابه دورا أول لهم.

وأعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أنها فتحت تحقيقا بعد الاشتباه في نتائج الطلبة، واعتبرت لجان المراقبة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المراقبة موقوفين عن العمل إلى حين استكمال التحقيق معهم.

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