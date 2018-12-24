السراج وصنع الله يقران خطوات عملية لتعزيز الأمن بحقل الشرارة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 05:40 مساء
لقاء السراج وصنع الله بمقر المجلس الرئاسي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أقرا «خطوات عملية لتعزيز الأمن بحقل الشرارة النفطي وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها المؤسسة الوطنية مما سيساهم في تعزيز وانتظام الإنتاج».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السراج وصنع الله ناقشا خلال اجتماعهما صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس الأوضاع بحقل الشرارة النفطي الذي زاره السراج قبل أيام.

وأوضح أن صنع الله اطلع السراج خلال اللقاء على جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة من أجل وصول الوقود إلى مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن السراج عبر عن دعمه لهذه الجهود وتعهد بتذليل الصعاب التي قد تعترضها.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج وصنع الله اتفقا أيضا «على خطوات لاحقة تشمل إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية ووضع برامج تدريب لعناصر الحراسة».

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