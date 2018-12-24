وصول شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 05:30 مساء
إنزال شحنة الأدوية بمخازن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد. (الإنترنت)

تسلمت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الاثنين، شحنة من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة «تكفي لعدة أشهر وسيكون لها دور كبير في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل مدينة بني وليد».

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، تسلمت الاثنين الماضي، الشحنة الأولى من تجهيزات مستشفى الظهرة القروي، التي اشتملت على معدات وأجهزة طبية مخصصة للمستشفى.

واحتوت الشحنة على أجهزة تعقيم وأجهزة تخدير وجهاز تخطيط القلب وأجهزة ضغط وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة تنفس اصطناعي وطاولة خاصة بالعمليات.

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