قسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي يستأنف إجراء العمليات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 05:10 مساء
الطاقم الطبي يجري عملية جراحية بقسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

شرع قسم جراحة المسالك البولية بمركز طبرق الطبي في إجراء أولى عملياته الجراحية بعد توقف دام أشهرًا بسبب نقص الإمكانات وعدم توافر البنج المخصص لإجراء العمليات الجراحية.

وقال مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي، معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن قسم المسالك البولية «كان متوقفًا منذ فترة طويلة بسبب نقص الإمكانات وعدم توافر العلاج والبنج الخاص بالعمليات، وأصبحت العمليات مقتصرة فقط على الحالات الطارئة والعاجلة والحوادث، التي لا تتحمل التأجيل».

وأضاف الحاسي أن رئيس القسم، الدكتور غريب مراجع غريب، والطاقم الطبي المرافق له أجرى أول عملية لمريض يعاني لحمية في المثانة وتمت إزالتها بالمنظار، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالقسم.

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي تحصل مؤخرًا على دعم كبير، من وزارتي الصحة بالحكومتين الموقتة والوفاق الوطني، شمل تقديم كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية خلال الأيام الماضية.

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