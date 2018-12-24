«الرئاسي» يدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية في ذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 03:55 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، إلى التمسك بالوحدة الوطنية ولم الشمل لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ونوه في بيان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال، إلى «مواقف العزة والشرف التي جسدها أبناء الوطن»، مشيرا إلى «المعارك السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية ليتم الإعلان عن استقلال ليبيا».

ويحيي الليبيون، اليوم الإثنين، الذكرى السابعة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر 1951، حين قال الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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