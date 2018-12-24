انطلاق المسار التأسيسي لتيار ليبيا الدولة

من حفل إطلاق المسار التأسيسي لتيار ليبيا الدولة. (وال)

انطلق في طرابلس، اليوم الإثنين، المسار التأسيسي لتيار ليبيا الدولة، والذي يضم مختلف الفعاليات على امتداد الوطن، ويأتي تزامنًا مع الذكرى 67 لاستقلال ليبيا.

وألقيت في احتفالية انطلاق المسار، والتي أقيمت بفندق باب البحر بالعاصمة طرابلس، كلمات أكدت ضرورة الخروج بليبيا من حالة اللا دولة والصراع على السلطة، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وأكد المشاركون ضرورة وقف الحروب وانعدام الأمن وانتشار الفوضى واستفحال الإرهاب، وتمادي التدخلات الخارجية ونهب ثروات البلاد والتشظي المجتمعي والانقسام السياسي وتدني الوضع الاقتصادي.

وطالبت الكلمات بإنهاء حالات التشتت والتفتت والتنازع والتدخلات الخارجية، ودعت إلى التأسيس الحقيقي للدولة الديمقراطية الحديثة دولة الشعب الواحد الموحد بكل أعراقه وأطيافه وتنوعه والمصدر الوحيد للسلطات.

وهنأ أعضاء المسار الليبيين بالذكرى 67 لاستقلال ليبيا وتأسيس الدولة الوطنية الأولى بعد أن خاض هذا الشعب أكثر من عقدين من الزمن ملحمة من الكفاح قدم فيها الآلاف من الشهداء في سبيل الحرية.

وعبَّر المشاركون عن الأمل يعم الأمن ربوع الوطن، وتتحقق المصالحة الوطنية وتتطهر القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية، وتكون الكلمات والأفعال بعمق المحبة لليبيا والتآزر على بنائها.