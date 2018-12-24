الأمير السنوسي يطرح تساؤلات في ذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 03:14 مساء
الأمير محمد الرضا السنوسي. (أرشيفية: الإنترنت)

طرح الأمير محمد الرضا السنوسي، اليوم الإثنين، تساؤلات حول مستقبل البلاد في رسالة لمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال البلاد، داعيًا إلى الابتعاد عن «الإقصاء والتخوين و استعراض مهارات الجدال».

وتساءل السنوسي، في الرسالة التي نشرها موقعه الإلكتروني، «هل نستطيع الحفاظ على استقلالنا إزاء هذا الوضع السياسي الذي تشهده بلادنا اليوم، وبعدما تكالبت علينا الأمم والأقوام، وتحولت اختلافاتنا إلى فرقة وقتال ونهب لثروات البلاد لا يعرف أحد إلى أين سيصل بنا أو إلى أي حد سيكون مداه؟».

وشدد على الحاجة إلى «صبر ونضال وحكمة الأجداد الذين لعبوا دورًا كبيرًا لنيل الاستقلال، وحولوا قرار الأمم المتحدة إلى دولة مستقلة ذات سيادة نهضت بالوطن والمواطن خلال سنوات معدودة».

اقرأ أيضًا: بين آمال المصالحة والاستقرار.. الليبيون يحتفلون بالعيد 67 للاستقلال

ويحيي الليبيون، اليوم الإثنين، الذكرى السابعة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر 1951، حين قال الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

ودعا الأمير محمد الحسن إلى «تعزيز قيمة الوطن في النفوس ونظام القيم والأخلاق والتسامح والعفو لعموم المجتمع (ساسة ومسوسين)، للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتعزيز استقلالها»، داعيًا إلى «تعزيز نقاط الالتقاء وتوسع دائرة الاتفاق، وتقبل كل ما يمكن أن يكون مقبولاً وتضعه موضوع التنفيذ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حيم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي