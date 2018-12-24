اكتشاف مقبرة جماعية في سرت تضم 34 جثة يُعتقد أنها لضحايا «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 02:56 مساء

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة سرت، اليوم الإثنين، على مقبرة جماعية تضم 34 رفاة، لأشخاص يعتقد أن تنظيم «داعش» قتلهم العام 2015.

وقال عضو إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى، علي طويلب، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن التحقيقات مع عناصرالتنظيم المقبوض عليهم أوصلت المحققين إلى مكان المقبرة الجماعية، مشيرا إلى أن الرفاة تنتمي لجنسيات مختلفة أكثرها من الإثيوبيين والإريتريين.

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وجاري التأكد ما إذا كان من بين هؤلاء الضحايا من ظهروا في تسجيل مصور (فيديو) يصور ذبح عدد من الأشخاص 2015، ، وفق طويلب.

وناشد عضو إدارة التحري والتحقيقات الجنائية أهالي المفقودين التوجه إلى مكتب التحري فرع الوسطى لأخد عينات (دي إن إيه) ومعرفة هوية الجثث.

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