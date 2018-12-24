وفد مجلس الدولة يزور الأحياء المدمرة في بنغازي

وفد مجلس الدولة يطلع على آثار الدمار في بنغازي. (بوابة الوسط)

زار وفد من مجلس الدولة وسط مدينة بنغازي اليوم الاثنين، حيث تجول في شوارع مصراتة وعمرو بن العاص وجمال عبد الناصر، وفقا لعضو الوفد أبو القاسم قزيط.

وقال قزيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الوفد أطلع على الدمار الهائل في بنغازي، جراء الحرب مع الجماعات الإرهابية.

ودعا عضو مجلس الدولة، «رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التوجه إلى بنغازي باعتباره رئيس الجميع»، مطالبا السراج بالاطلاع على «المعاناة المريرة التي تعانيها آلاف العائلات التي تسكن في شقق مهدمة ومدمرة، وإلاعلان فورا عن إعادة إعمار المدينة».

واعتبر أنه «لا معني لأي لقاءات وحوارات، وأهلنا في بنغازي يدفعون ثمن محاربة الإرهاب وحدهم دون نصير»، منددا بـ«صمت المسؤلين في الحكومات المتعددة أمام محنة بنغازي»، حسب تعبيره. مضيفا «يجب أن يشعر كل مسؤول ليبي يقف متفرجا بالعار أمام محنة بنغازي».

قزيط وأحد مصابي الحرب في بنغازي. (بوابة الوسط)