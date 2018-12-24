وفد مجلس الدولة يزور الأحياء المدمرة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 02:08 مساء
وفد مجلس الدولة يطلع على آثار الدمار في بنغازي. (بوابة الوسط)

زار وفد من مجلس الدولة وسط مدينة بنغازي اليوم الاثنين، حيث تجول في شوارع مصراتة وعمرو بن العاص وجمال عبد الناصر، وفقا لعضو الوفد أبو القاسم قزيط.

وقال قزيط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الوفد أطلع على الدمار الهائل في بنغازي، جراء الحرب مع الجماعات الإرهابية.

ودعا عضو مجلس الدولة، «رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التوجه إلى بنغازي باعتباره رئيس الجميع»، مطالبا السراج بالاطلاع على «المعاناة المريرة التي تعانيها آلاف العائلات التي تسكن في شقق مهدمة ومدمرة، وإلاعلان فورا عن إعادة إعمار المدينة».

واعتبر أنه «لا معني لأي لقاءات وحوارات، وأهلنا في بنغازي يدفعون ثمن محاربة الإرهاب وحدهم دون نصير»، منددا بـ«صمت المسؤلين في الحكومات المتعددة أمام محنة بنغازي»، حسب تعبيره. مضيفا «يجب أن يشعر كل مسؤول ليبي يقف متفرجا بالعار أمام محنة بنغازي».

قزيط وأحد مصابي الحرب في بنغازي. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حيم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي