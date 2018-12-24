«المدار الجديد» تفتتح محطتي تقوية محمول في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 12:46 مساء
أبراج جديدة لشركة المدار الجديد في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

احتفلت شركة «المدار الجديد» بافتتاح وتشغيل محطتين جديدتين لتقوية شبكة الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت المتطور، لمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن فرقًا هندسية تعكف على تطوير شبكة المدار الجديد بكافة المحطات الموجودة فى منطقة سرت وضواحيها، مشيرًا إلى تركيب المحطتين الأولى بالحي السكني الثاني، والثانية بمحلة الزعفران، 7 كيلو عن المدينة.

ومن المقرر تركيب عدد من المحطات الجديدة لتقوية شبكة «المدار الجديد» فى عدد آخر من الأحياء السكنية في المدينة وضواحيها، نظرًا لتضرر المحطات السابقة نتيجة حرب تحرير المدينة، وسرقة محتوياتها وما تبقى منها.

وأعلن الناطق الإعلامي بالبلدية أنه سيتم قريبًا إطلاق «خدمة H+» لخدمات الجيل الثالث المطور من الإنترنت.

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