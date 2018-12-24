سلامة في ذكرى الاستقلال: الوحدة الوطنية هي أقوى ضمانة للسيادة

المبعوث الأممي غسان سلامة. (الإنترنت)

قال المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن «الوحدة الوطنية هي أقوى ضمانة للسيادة».

وحيا سلامة الليبيين بمناسبة الذكرى الـ67 للاستقلال ، معبرا عن الأمل أن «تلتقي في القريب كلمتهم»، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر».

وأضاف «تمتين أواصر الداخل أفضل علاج للتدخل الخارجي، والتمسك بالوطن الحاضن الجامع هي الحصانة الأفعل لحماية الثغور والذود عن التراب».

كما عبرت البعثة الأممية في بيان عن أملها في أن «تعزز هذه المناسبة جهود بناء الدولة القادرة الموحدة وإنهاء التمزق والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين».‬

ويحتفل الليبيون اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر 1951،