سلامة في ذكرى الاستقلال: الوحدة الوطنية هي أقوى ضمانة للسيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 11:50 صباحا
المبعوث الأممي غسان سلامة. (الإنترنت)

قال المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن «الوحدة الوطنية هي أقوى ضمانة للسيادة».

وحيا سلامة الليبيين بمناسبة الذكرى الـ67 للاستقلال ، معبرا عن الأمل أن «تلتقي في القريب كلمتهم»، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر».

وأضاف «تمتين أواصر الداخل أفضل علاج للتدخل الخارجي، والتمسك بالوطن الحاضن الجامع هي الحصانة الأفعل لحماية الثغور والذود عن التراب».

كما عبرت البعثة الأممية في بيان عن أملها في أن «تعزز هذه المناسبة جهود بناء الدولة القادرة الموحدة وإنهاء التمزق والخروج بصيغة توافقية تؤسس لمستقبل مشرق لكل الليبيين».‬

ويحتفل الليبيون اليوم الإثنين، بالذكرى السابعة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر 1951،

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي